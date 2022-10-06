«Александрову дорогу» к Чудскому озеру покажут на канале «Спас»

17:00, 06 октября 2022, ПАИ

Премьера шестисерийного документального проекта о реконструкции похода Александра Невского и его дружины «Александрова дорога» состоится на телеканале «Спас» 8 октября в 23:00. Информация о фильме размещена в афише телеканала.

Проект представляет мысли и ощущения реконструкторов, повторивших путь, который проделал Александр Невский со своей дружиной из Переславля-Залесского до берегов Чудского озера. Они в точности повторили не только маршрут, но и условия, в которых находилось русское войско во главе с князем.

Маршрут участников похода завершился на берегах Чудского озера историческим фестивалем-реконструкцией. Тогда его посетило более 7000 человек.