В Пскове приступили к ремонту междворовых проездов

16:40, 06 октября 2022, ПАИ

В Пскове приступили к исполнению второго контракта на ремонт междворовых проездов. Сейчас подрядчик приводит в порядок проезд от дома № 6 до дома № 10 на улице Алехина. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«Местные жители давно ждали этих работ, но теперь опасаются, что движение машин станет интенсивнее и будут страдать пешеходы. Администрация города Пскова совместно с подрядчиком и депутатом Григорием Стороненковым нашла решение. Пешеходную зону обустроят на участке от дома № 6 до кабинета врача общей практики. Здесь выполнят отсыпку и утрамбуют виброплитой», - рассказал Борис Елкин.

На очереди еще три проезда:

- от улицы Гражданской до дома № 11б

- у дома № 39 на Октябрьском проспекте

- у домов № 44, 46, 48 на улице Рокоссовского.

В планах - заменить асфальтовое покрытие, а на улице Гражданской еще и отремонтировать тротуар. Все работы будут выполнены до конца ноября, добавил он.