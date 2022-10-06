В Пскове приступили к ремонту междворовых проездов
В Пскове приступили к исполнению второго контракта на ремонт междворовых проездов. Сейчас подрядчик приводит в порядок проезд от дома № 6 до дома № 10 на улице Алехина. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем телеграм-канале.
«Местные жители давно ждали этих работ, но теперь опасаются, что движение машин станет интенсивнее и будут страдать пешеходы. Администрация города Пскова совместно с подрядчиком и депутатом Григорием Стороненковым нашла решение. Пешеходную зону обустроят на участке от дома № 6 до кабинета врача общей практики. Здесь выполнят отсыпку и утрамбуют виброплитой», - рассказал Борис Елкин.
На очереди еще три проезда:
- от улицы Гражданской до дома № 11б
- у дома № 39 на Октябрьском проспекте
- у домов № 44, 46, 48 на улице Рокоссовского.
В планах - заменить асфальтовое покрытие, а на улице Гражданской еще и отремонтировать тротуар. Все работы будут выполнены до конца ноября, добавил он.
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