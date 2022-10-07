Из Псковской области на передовую будет направлено всё необходимое - губернатор
Всё необходимое из Псковской области будет направлено на передовую. Такое заявление сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Он отметил, что с самого начала специальной военной операции жители региона, предприятия и общественные организации оказывают колоссальную поддержку участникам СВО.
«Призываю всех сохранять этот подход. Всё, что нужно, мы добавляем в перечень продукции, который собирает наш Центр добровольчества», - сказал губернатор.
По его словам, в ближайшее время будет сформирован новый список необходимых вещей для мобилизуемых.
«Это правильный и взвешенный подход, которого мы будем и дальше придерживаться. Понятно, что ситуация меняется. Но в любом случае мы будем гибко реагировать на все изменения. Давайте вместе оказывать ту поддержку, которая действительно необходима», - призвал псковичей глава региона.
Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.
В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.
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Из Псковской области на передовую будет направлено всё необходимое - губернатор