Из Псковской области на передовую будет направлено всё необходимое - губернатор

02:52, 07 октября 2022, ПАИ

Всё необходимое из Псковской области будет направлено на передовую. Такое заявление сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что с самого начала специальной военной операции жители региона, предприятия и общественные организации оказывают колоссальную поддержку участникам СВО.

«Призываю всех сохранять этот подход. Всё, что нужно, мы добавляем в перечень продукции, который собирает наш Центр добровольчества», - сказал губернатор.

По его словам, в ближайшее время будет сформирован новый список необходимых вещей для мобилизуемых.

«Это правильный и взвешенный подход, которого мы будем и дальше придерживаться. Понятно, что ситуация меняется. Но в любом случае мы будем гибко реагировать на все изменения. Давайте вместе оказывать ту поддержку, которая действительно необходима», - призвал псковичей глава региона.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.