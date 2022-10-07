ВИДЕО Михаил Ведерников ответил на частые вопросы псковичей о мобилизации

02:54, 07 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении ответил на частые вопросы жителей региона о мобилизации.

Так, по его словам, в Псковской области на данный момент вручили более 4 тысяч повесток о мобилизации, при этом призвано на службу менее 1500 человек. Губернатор подчеркнул, что повестка на явку в военкомат не означает, что обязательно заберут в армию. В большинстве случаев речь идет об уточнении данных по состоящим на воинском учёте.

Михаил Ведерников рассказал, что ему поступило более 300 обращений по вопросам мобилизации. Все они отрабатываются тремя инстанциями: правительством области, военкоматом и прокуратурой.

Также глава региона сообщил, когда мобилизуемые получат первые зарплаты. Выплаты зарплат производятся 10-11 числа каждого месяца за предыдущий, ближайшие запланированы на ноябрь.

Кроме того, региональные власти работают над пакетом мер поддержки семей военнослужащих.

Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию с обеспечением вещами и военной экипировкой призываемых граждан. По его словам, всё необходимое будет выдаваться на местах, в соединениях, куда отправят мобилизованных.

Глава области отметил, что с самого начала специальной военной операции жители региона, предприятия и общественные организации оказывают колоссальную поддержку участникам СВО.