Посылки для мобилизованных доставили в Тверь из Бежаниц
Жительницы Бежаниц Анна Осипова и Наталья Афанасьева организовали сбор посылок для мобилизованных мужчин. Как сообщили Псковскому агентству информации в газете «Сельская новь», инициативу поддержали многие жители района. В течение двух дней неравнодушные люди несли в пункты сбора медикаменты, одежду, продукты питания.
Сегодня посылки были доставлены в Тверь.
«Сбор посылок продолжался несколько дней, люди откликнулись, много отзывчивых людей. Больше всего приносили медикаментов и одежды, продуктов с длительным сроком хранения», - рассказала Наталья Афанасьева.
Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.
В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.
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