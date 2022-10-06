Посылки для мобилизованных доставили в Тверь из Бежаниц

18:02, 06 октября 2022, ПАИ

Жительницы Бежаниц Анна Осипова и Наталья Афанасьева организовали сбор посылок для мобилизованных мужчин. Как сообщили Псковскому агентству информации в газете «Сельская новь», инициативу поддержали многие жители района. В течение двух дней неравнодушные люди несли в пункты сбора медикаменты, одежду, продукты питания.

Сегодня посылки были доставлены в Тверь.

«Сбор посылок продолжался несколько дней, люди откликнулись, много отзывчивых людей. Больше всего приносили медикаментов и одежды, продуктов с длительным сроком хранения», - рассказала Наталья Афанасьева.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ.

В Псковской области в настоящее время план по мобилизации выполнен на 70%. На прошлой неделе основные усилия были сосредоточены на оповещении и розыске граждан, пребывающих в запасе, вручении повесток и формировании команд для дальнейшей отправки в учебные центры.