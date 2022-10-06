Темпы догазификации Локнянского района обсудили на совещании в Пскове

17:30, 06 октября 2022, ПАИ

Состоялось рабочее совещание по вопросам догазификации Локнянского района Псковской области и взаимодействию глав районов с ООО «Газпром газораспределение Псков». В нем приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, глава Локнянского района Нина Степанова, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

В план-график догазификации Локнянского района включены 820 домовладений, от жителей принято 382 заявки, из них 97% переведены в договоры, ведутся работы по проектированию и строительству газопроводов.

В частности, для обеспечения возможности подключения 39 домовладений, расположенных вдали от районного центра, ведутся проектно-изыскательские работы по внутрипоселковому газопроводу. Строительство предусматривает пересечение железнодорожных путей, что требует получения дополнительных разрешений. Правительство области выразило готовность помочь в ускорении получения необходимых разрешений.

Участники совещания отметили необходимость продолжать разъяснительную работу с заявителями по вопросам догазификации, в частности, о необходимости подготовки коммуникаций внутри участка и в доме к приему газа.