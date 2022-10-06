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Общество

Кремы на страусином жире и мясные деликатесы можно приобрести на «Вкусной пятнице» РСХБ

7 октября с 11:00 до 15:00 на еженедельной мини-ярмарке Россельхозбанка можно будет приобрести продукцию самой крупной на Северо-Западе экофермы «Изборский страус», располагающейся в Печорском районе Псковской области. Мероприятие пройдет в здании главного офиса Псковского филиала Россельхозбанка (Псков, ул. Некрасова, 44а).

Как отметил директор фермы «Изборский страус» Евгений Прокофьев, на «Вкусную пятницу» фермер привезет не только мясные деликатесы, мясо страуса, но и косметические кремы, мыло, в основе которых полезный страусиный жир. Кроме этого, псковичи смогут приобрести вкусную натуральную домашнюю продукцию: хлеб, мед, варенье, чай.  

Страусиная ферма «Изборский страус» расположена в Печорском районе Псковской области. Она насчитывает более 200 голов черного африканского страуса. Хозяйство ведут без применения химических удобрений, пестицидов и антибиотиков и вот уже более восьми лет производят широкий ассортимент продукции — от мясных деликатесов и страусиных яиц до косметических средств и изделий из страусиной кожи.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.

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