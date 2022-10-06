Пять лет колонии дали великолучанке за незаконный сбыт наркотиков

19:01, 06 октября 2022, ПАИ

Из зала суда великолучанка отправится на 5 лет в исправительную колонию общего режима за незаконный сбыт наркотических средств, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд огласил приговор в отношении 33-летней жительницы города на Ловати, которую признали виновной в совершении незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере.

Суд установил, что 24 февраля 2022 года подсудимая находилась у дома по пр-ту Октябрьскому в городе Великие Луки и продала наркотическое средство лицу, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии, проводимом сотрудниками полиции.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие малолетнего ребенка у виновной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также полное признание своей вины, раскаяние в содеянном и наличие у нее хронического заболевания.

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован участниками процесса.