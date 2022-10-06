Пеших очередей на пограничных пунктах Пыталовского района почти не осталось

21:27, 06 октября 2022, ПАИ

Поступила оперативная информация по обстановке на погранично-пропускных пунктах Псковской области на 17.00 часов 6 октября 2022 года. Её сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

На контрольно-пропускном пункте «Убылинка» выстроилась очередь из 140 грузовиков и 160 легковых автомобилей. Очереди среди людей, переходящих границу пешком, нет.

На пропускном пункте «Лудонка» в очереди сейчас находятся 57 легковых автомобилей и 25 пеших граждан.

По-прежнему работают магазины, автолавки и АЗС.