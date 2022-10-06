Красный Крест раздавал гуманитарную помощь на пунктах пропуска «Шумилкино» и «Куничина Гора»

21:58, 06 октября 2022, ПАИ

Ситуация на пограничных пунктах пропуска в Псковском районе нормализовалась, передаёт корреспондент газеты «Печорская правда».



Сегодня сотрудники Российского Красного Креста раздавали гумпомощь на пунктах пропуска «Шумилкино» и «Куничина Гора». В основном, была востребована вода. Продукты люди покупают сами в близлежащих магазинах или в центре Печор. Послушники Псково-Печерского монастыря организовали обед для выезжающих.

«Очереди на обоих пунктах пропуска – «Куничиной Горе» и «Шумилкино» – кратно уменьшились. На первом где-то машин 35. А пешеходов нет совсем», –сообщает газета.