Легендарный бразильский футбольный болельщик не смог оформить в России Fan ID

22:43, 06 октября 2022, ПАИ

Болельщик из Бразилии Томер Савойя не смог оформить Fan ID в России. Он потратил на это целый день, сообщает Telrgram-канал «Лента дня».

Томера Савойя вы точно видели — фотки с ним облетели весь рунет во время ЧМ-2018. Когда-то он даже просил Путина дать ему российское гражданство, но долгое время в нашу страну не возвращался.

В 2022-м всё поменялось: Томер снова в России. Прилетел он ради матча «Ростов» — «Краснодар», для которого нужен паспорт болельщика. Оформить его онлайн у бразильца не получилось, так что пришлось преодолевать путь любого россиянина – через МФЦ.

Гость по дороге терялся и путал отделения. И только в четвёртом по счёту многофункциональном центре Томеру объяснили, что для Fan ID нужно перевести паспорт на русский, что ещё займёт у него много времени.