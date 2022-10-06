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Спорт

Легендарный бразильский футбольный болельщик не смог оформить в России Fan ID

Похоже, бразилец зря приехал. Фото: Telegram

Болельщик из Бразилии Томер Савойя не смог оформить Fan ID в России. Он потратил на это целый день, сообщает Telrgram-канал «Лента дня».

Томера Савойя вы точно видели — фотки с ним облетели весь рунет во время ЧМ-2018. Когда-то он даже просил Путина дать ему российское гражданство, но долгое время в нашу страну не возвращался.

В 2022-м всё поменялось: Томер снова в России. Прилетел он ради матча «Ростов» — «Краснодар», для которого нужен паспорт болельщика. Оформить его онлайн у бразильца не получилось, так что пришлось преодолевать путь любого россиянина – через МФЦ. 

Гость по дороге терялся и путал отделения. И только в четвёртом по счёту многофункциональном центре Томеру объяснили, что для Fan ID нужно перевести паспорт на русский, что ещё займёт у него много времени.

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