Рабочие приступили ко второму этапу монтажа балок Троицкого моста в Пскове

00:25, 07 октября 2022, ПАИ

Начался второй этап монтажа главных балок пролетного строения на Троицком мосту, сообщили в администрации Пскова.

Параллельно строители производят устройство опалубки и армирование железобетонной плиты, другими словами «надевают шапку» на металлическую конструкцию, по которой потом будут ездить автомобили.

Подрядчик также делает подпорные стенки, дорожную одежду на подходах к мосту и сопряжениях, водоотвод и коммуникации, ведет бетонные работы на лестничных сходах. На объекте сейчас около 80 человек.

«Чтобы развеять слухи, сообщаю еще раз: прикладываем все усилия, чтобы открыть движение по мосту до конца года для всех видов транспорта и пешеходов», – подчеркнул глава городской администрации Борис Елкин.