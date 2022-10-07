Рабочие приступили ко второму этапу монтажа балок Троицкого моста в Пскове
Начался второй этап монтажа главных балок пролетного строения на Троицком мосту, сообщили в администрации Пскова.
Параллельно строители производят устройство опалубки и армирование железобетонной плиты, другими словами «надевают шапку» на металлическую конструкцию, по которой потом будут ездить автомобили.
Подрядчик также делает подпорные стенки, дорожную одежду на подходах к мосту и сопряжениях, водоотвод и коммуникации, ведет бетонные работы на лестничных сходах. На объекте сейчас около 80 человек.
«Чтобы развеять слухи, сообщаю еще раз: прикладываем все усилия, чтобы открыть движение по мосту до конца года для всех видов транспорта и пешеходов», – подчеркнул глава городской администрации Борис Елкин.
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