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Общество

Расценки нотариусов предложили снизить

Расценки нотариусов предложили снизить.

Законопроект находится на рассмотрении Госдумы, и во втором чтении документ, возможно, рассмотрят в осеннюю сессию. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров, пишет «Парламентская газета».

По данным Росстата, цены на нотариальное удостоверение завещания в январе увеличились в среднем по стране на 18,1 процента, а в некоторых регионах — на 50-80 процентов. Оформление доверенности подорожало в среднем на 5,2 процента, а устная консультация юриста по семейным вопросам выросла в цене на 2,2 процента. Но объяснить такое повышение расценок какой-то неблагоприятной для нашей страны внешней конъюнктурой нельзя, потому что ситуация прослеживается на протяжении ряда лет.

Еще в декабре 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на проблему. «Дорого стоят для людей нотариальные услуги! — сказала она на заседании палаты, вспомнив, как сама недавно оформляла необходимый документ. — Доверенность оформить — полторы тысячи рублей». Матвиенко призвала Минюст навести порядок с ценами.

Работа началась в 2020 году, когда сенаторами был внесен в Госдуму законопроект, упорядочивающий процедуру установления стоимости нотариальных услуг. В настоящее время документ прошел процедуру первого чтения. Он усиливает роль Минюста, предусматривая участие ведомства в согласовании предельной стоимости услуг нотариусов.

В частности, проект предлагает закрепить на уровне федерального законодательства принцип экономической обоснованности предельных размеров региональных тарифов. В проекте сенаторы и депутаты предложили более понятный и прозрачный порядок установления платы за услуги нотариусов, пояснил сенатор Николай Владимиров. Изменения позволят усилить контроль за экономической обоснованностью тарифов и повысят роль государства в этом процессе, уточнил он.

Сенатор отметил, что проект закона уже поддержан правительством, но для рассмотрения документа во втором чтении, по словам парламентария, необходимо систематизировать и проанализировать поступающие в Совфед жалобы и предложения от населения и бизнеса.

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