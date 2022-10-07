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Мобилизованные осваивают танки, БМП и зенитные установки

Мобилизованные, прибывшие в зону СВО, осваивают танки, БМП и зенитные установки.

Минобороны России рассказало о подготовке мобилизованных граждан, прибывших в тыловую зону спецоперации. Как пишет ТАСС, военнослужащие осваивают танки Т-80, боевые машины пехоты и зенитные установки ЗУ-23-2.

«В ходе подготовки граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, проходят теоретический курс по знанию основных узлов и вооружения боевых машин. Основу подготовки экипажей составляют практические занятия, на которых военнослужащие оттачивают свое мастерство по поражению целей на различных дистанциях с коротких остановок и в движении из различного вооружения танков и БМП. Кроме этого, расчеты ЗУ-23-2 выполняют учебно-боевые задачи по поражению наземных и воздушных целей», - сообщили в российском военном ведомстве.

Также на полигоне проходит подготовка расчетов носимых огнеметов «Шмель», в задачу военнослужащих входит поражение мишеней, имитирующих технику и живую силу противника. Все занятия проводятся опытными инструкторами.

«Объясняем все полностью с нуля, как включать систему, как работать при ошибках, рассказываем, чтобы ребята ушли отсюда полностью подготовленными, чтобы чувствовали себя уверенно в технике. Все зависит от человека, от желания, кто хочет, тот научится, у кого есть стремление, тот всегда добьется», - добавил инструктор с позывным Дирол.

После прохождения подготовки и проведения боевого слаживания военнослужащие приступят к задачам по контролю и обороне освобожденных во время спецоперации территорий. Также мобилизованные и добровольцы могут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону спецоперации. Глава военного ведомства подчеркнул, что мобилизация проводится в первую очередь для контроля над освобожденными в ходе спецоперации территориями

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