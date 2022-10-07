Псковички приняли участие во всероссийской выставке-дефиле «Нарядная Россия»

08:52, 07 октября 2022, ПАИ

Псковички приняли участие во всероссийской выставке-дефиле «Нарядная Россия». Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области, мероприятие прошло с 4 по 6 октября в Ханты-Мансийске.

«Выставка-дефиле является творческой площадкой для представления традиций национальных костюмов народов Российской Федерации и входит в программу основных мероприятий Всероссийского форума национального единства, мероприятие приурочено к Году культурного наследия народов России», - прокомментировали в комитете.

От Псковской области участие в выставке-дефиле приняли руководитель фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина и мастер декоративно-прикладного творчества, автор коллекции костюмов для фольклорного ансамбля «Уграда» Татьяна Паршенкова.