У вакцинированных более 270 дней назад наиболее тяжелые последствия от ковида - Мурашко

09:22, 07 октября 2022, ПАИ

Наиболее тяжелые осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции наблюдаются у тех граждан, которые ревакцинировались от ковида более 270 дней назад, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня в период перед эпидподъемом заболеваемости гриппом я хотел бы попросить всех работающих в отрасли активно пройти вакцинацию, и в том числе ревакцинацию против ковид-инфекции. Мы видим, что наиболее тяжелые осложнения возникают от ковид-инфекции у тех, кто проходил последнюю ревакцинацию более 270 дней назад. Поэтому поддержать сегодня здоровье и обеспечить полноценный рабочий цикл - это наша с вами важная задача», - сказал он в ходе пленарного заседания международного угольного форума «Угольная отрасль - новые реалии».

При этом, как уточнил помощник министра Алексей Кузнецов, тяжелые осложнения после перенесенного ковида также наблюдаются у тех, кто вообще не вакцинировался.