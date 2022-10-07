Освободившийся из тюрьмы москвич снова попал в псковскую колонию

10:14, 07 октября 2022, ПАИ

25-летний житель Москвы, ранее судимый за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Псковской области, признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Виновному назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

31 января осужденный, будучи указанным днем освобождённым из мест лишения свободы, приехал на железнодорожный вокзал Пскова, где стал распивать спиртные напитки сначала в кассовом зале, а затем в зале ожидания. После доставления в дежурную часть линейного отдела полиции он, в момент разбирательства по делам о совершенных им административных правонарушениях, нанес трем успокаивающим его полицейским удары по голове.

В тот же день мужчина вновь был задержан и в дальнейшем заключен под стражу с содержанием в следственном изоляторе. В ходе следствия он раскаялся в содеянном и дал признательные показания.