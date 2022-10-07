Штраф заплатит Денис Камалягин за дискредитацию ВС России
Псковский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Дениса Камалягина (включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Денис Камалягин обвинялся в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания межнационального мира и безопасности, говорится в сообщении.
Суд назначил Камалягину наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей.
Постановление в законную силу пока не вступило.
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