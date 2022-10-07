Штраф заплатит Денис Камалягин за дискредитацию ВС России

11:07, 07 октября 2022, ПАИ

Псковский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении Дениса Камалягина (включен в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Денис Камалягин обвинялся в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания межнационального мира и безопасности, говорится в сообщении.

Суд назначил Камалягину наказание в виде административного штрафа в размере 35 000 рублей.

Постановление в законную силу пока не вступило.