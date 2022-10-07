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Общество

59 человек погибли при пожарах в Псковской области

3028 пожаров произошло в Псковской области за 9 месяцев в Псковской области. Общий материальный ущерб составил 300 млн 342 тысячи рублей. При пожарах погибли 59 человек, травмы получили 30 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем – 2474 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 227 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 150 случаев; поджоги – 87 случаев; на транспорте – 58 случаев; иные – 32 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1028 пожаров, которыми причинен ущерб в размере 251 млн 457 тыс. рублей. Погибли 12 человек. В сельской местности зарегистрировано 2000 пожаров, ущерб от которых составил 49 млн 349 тыс. рублей. При пожарах погибли 47 человек.

За 9 месяцев этого года в жилом секторе зарегистрировано 512 пожаров с прямым ущербом в размере 43 млн 677 тыс. рублей. Погибли 57 человек. 
 
Основными причинами пожаров в жилом секторе стали: неосторожное обращение с огнем – 117 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 182 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 142 случая; поджоги – 51 случай; иные – 20 случаев. 
 
За указанный период на территории Псковской области пожары уничтожили: 291 строение; 15642,04 кв. м площадей; 15 автомобилей. Спасено 293 человека; материальных ценностей на сумму 40 млн 460 тыс. рублей; 803 строения; 19 автомобилей. 

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