Великолучанину грозит до пяти лет тюрьмы за убийство кота
До пяти лет грозит жителю Великих Лук за жестокое обращение с животным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. В ходе следствия установлено, что в середине мая злоумышленник, находясь в квартире у своей знакомой в городе Великие Луки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил кота с балкона пятого этажа на улицу, после чего вышел из квартиры и в присутствии детей нанес животному удары ногами. От полученных повреждений животное скончалось.
Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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