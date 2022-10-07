Великолучанину грозит до пяти лет тюрьмы за убийство кота

11:35, 07 октября 2022, ПАИ

До пяти лет грозит жителю Великих Лук за жестокое обращение с животным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суд направлено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. В ходе следствия установлено, что в середине мая злоумышленник, находясь в квартире у своей знакомой в городе Великие Луки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил кота с балкона пятого этажа на улицу, после чего вышел из квартиры и в присутствии детей нанес животному удары ногами. От полученных повреждений животное скончалось.

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.