Две старинные книги изъяли на границе с Латвией псковские таможенники

11:30, 07 октября 2022, ПАИ

Две старинные книги изъяли на границе с Латвией псковские таможенники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, гражданка Украины, выезжая в страны Евросоюза через МАПП «Бурачки», не предъявила разрешительных документов на вывоз старинных печатных изданий.

В сумке среди личных вещей иностранная гражданка пыталась вывезти из России IV том полного собрания сочинений Г. П. Данилевского, изданного в начале XX века, и книгу Ottilie Wildermuth «Von Berg und Ca».

«Время оставило след на обеих книгах. Эксперт даст им оценку, определит историческую и культурную ценность. На основании профессионального заключения специалиста будет приниматься дальнейшее процессуальное решение. За прошедший месяц количество попыток вывоза из России незадекларированных старинных предметов и не имеющих разрешений Минкульта РФ на вывоз увеличилось. В сентябре сотрудники таможенного поста пресекли незаконное перемещение книг, икон, открыток, вазы из металла. Все предметы изъяты и направлены специалистам для исследования», - рассказал начальник таможенного поста Денис Партоменко.