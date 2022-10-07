До 16 градусов тепла прогнозируют псковские синоптики 8 октября

12:01, 07 октября 2022, ПАИ

До 16 градусов тепла прогнозируют синоптики в псковском регионе 8 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском гидрометцентре, завтра на территории области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/сек. Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днем: от +11 до +16 градусов.

Атмосферное давление будет низким.