Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных и их семей

11:55, 07 октября 2022, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных контрактников и добровольцев, сообщает ТАСС.

Сам закон юридически закрепляет право льготного периода для заемщиков. В это время заемщик приостанавливает выполнение своих обязательств по кредитному договору на время несения воинской службы. На такую же отсрочку могут претендовать семьи и близкие родственники мобилизованных.

Согласно документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа (но не позднее 31 декабря 2023 года) обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенный еще на 30 дней. Этот льготный период может быть продлен в случае нахождения военнослужащего в больнице в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, которые были получены в ходе СВО.

Закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но и на военнослужащих Росгвардии, ФСБ, МЧС, СВР, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев. Члены семьи военнослужащего, претендующие на получение каникул, должны будут представить в кредитную организацию документы. Кредиты списываются не только в случае гибели военнослужащего, но и если он приобретает инвалидность I группы.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.