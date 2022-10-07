Школа в Великих Луках вошла в топ-20 лучших инклюзивных школ России

12:06, 07 октября 2022, ПАИ

Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова в Великих Луках вошла в двадцатку победителей заочного федерального этапа IX Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022». Об этом Псковскоу агентству информации сообщили в региональном комитете по образованию.



В школе создана инклюзивная образовательная практика «Мы вместе». Инклюзия включает в себя не только сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, общение, развлечения. В школе все учащиеся с ОВЗ участвуют в занятиях и мероприятиях дополнительного образования, внеурочной деятельности, культурно-досуговых мероприятиях совместно с детьми, не имеющими отклонений в развитии.



С 26 по 28 октября школы-победители будут бороться за победу на очном федеральном этапе конкурса.