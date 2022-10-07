Более трёх тысяч браков заключили псковичи в этом году

12:17, 07 октября 2022, ПАИ

Более трёх тысяч браков заключили псковичи за прошедшие 9 месяцев года, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

«В связи с мобилизацией идем навстречу молодоженам, оказываем содействие в ускоренной регистрации брака. Ничего крамольного в этом нет. И не только мобилизованные обращаются с просьбой об ускоренной регистрации брака. Бывают и другие особые обстоятельства - беременность, угроза жизни, здоровью. Для ускоренной регистрации нужно документальное подтверждение уважительных причин», - уточнил Сергей Шерстобитов.

Он подчеркнул, что в Пскове действует и предварительная запись на регистрацию. «Это удобно для посетителей, не нужно стоять в очередях. Сейчас самые востребованные дни для свадеб - пятница и суббота», - добавил Сергей Шерстобитов.