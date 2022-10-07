Матери-одиночки в Псковской области регистрируют отцами посторонних людей

12:29, 07 октября 2022, ПАИ

Матери-одиночки злоупотребляют предоставленным правом и регистрируют отцовство на мужчин, которые не являются биологическими отцами. Зачастую это мигранты из Средней Азии, рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

«Женщины в стремлении заработать деньги не думают о последствиях. Мы обеспокоены происходящим. Возможно, эти слова остановят кого-то на пороге ЗАГСа и заставят задуматься», - отметил Сергей Шерстобитов, добавив, что выплаты матерям-одиночкам прекращаются с момента установления отцовства.

«У нас были случаи, когда мужчины при регистрации отцовства не могут вспомнить имя ребенка. В прошлом году было порядка 60 таких случаев, в этом - около 30», - заключил Сергей Шерстобитов.