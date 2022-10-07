Пропавшего бездомного ищет полиция в Пскове

12:31, 07 октября 2022, ПАИ

В Пскове полиция продолжает розыск 48-летнего Романа Иванова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, пскович с 14 апреля 2019 года без вести пропал на территории областного центра и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост — 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий и длинный, брови дугообразные, глаза серые.

Является лицом без определенного места жительства, уточнили в ведомстве.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Иванова, просят обратиться по телефону 59-63-09 или 59-63-29.