60 кубометров мусора убрал «Экопром» в Печорском районе

12:38, 07 октября 2022, ПАИ

Свалки печорского кладбища и основных мест накопления листвы и веток ликвидированы спецтехникой псковского «Экопрома». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Спустя две недели после последнего выезда ломовозы псковского регоператора вновь отправились на уборку в Печорский район. Предстояло убрать восьмикубовые контейнеры, расположенные на кладбище, а также крупные навалы веток и листвы на территории города. После первого рейса спецтехника отправилась убирать растительные и мусорные навалы на территории Печор. Были вычищены заранее выставленные контейнеры на улицах Новой и Советской, а также стихийные свалки с улицы Гвардейской и в Садовом переулке.

На данный момент уже убрано более 60 кубометров мусора, а работа продолжится до полного наведения чистоты.