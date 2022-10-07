Мартин и Мадонна: какие необычные имена дают псковичи своим детям

12:49, 07 октября 2022, ПАИ

Как чаще всего называют своих детей жители Псковской области, рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

Популярные имена среди девочек: София, Анна, Мария, Василиса, Ксения, среди мальчиков: Артем, Михаил, Александр, Максим.

Также руководитель комитета перечислил необычные имена: Мартин, Ричард, Потап, Авенир, Нестор, Елизар, Мухаммед Али, Мелания, Паулина, Илария, Мадонна, Северина, Юстина.

Сергей Шерствобитов отметил незначительный демографческий спад. В 2022 году в регионе родилось 3300 детей, в прошлом году - 3800.