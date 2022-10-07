Пакуем чемодан: прогулки по Запсковью

14:43, 07 октября 2022, ПАИ

Запсковье — исторически сложившийся микрорайон города Пскова. Назван по расположению на противоположном от центра города берегу реки Псковы. С 1 марта 2022 года в городе закрыто движение через Советский (Троицкий) мост - главную связующую нить между центром города и районом «Запсковье». Сегодня в рубрике «Пакуем чемодан» мы расскажем вам, какие достопримечательности можно посетить за Псковой.

1. Уникальные храмы Пскова, которые внесены в Список ЮНЕСКО. 7 июля 2019 года – новая, важная, значимая дата в истории нашего города. В этот день 43-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО включила в список всемирного наследия памятники древнего Пскова. 10 объектов вошли в этот список. На Запсковье находятся три храма, которые вошли в список:

Церковь Богоявления со звонницей (ул. Герцена, 7)

Церковь расположена на правом берегу реки Псковы, на бывшем Жирковом спуске. Является градостроительной доминантой большого района города Пскова, самым крупным и развитым ансамблем города эпохи средневековья. Церковь была религиозным центром Богоявленского конца (административного района) средневекового Пскова. Впервые храм упоминается в 1397 году; нынешний поставлен в 1496 году на месте раннего, а в XVI веке он был дополнен двумя приделами и палаткой со звонницей.

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (ул. Леона Поземского, 7)

Церковь расположена в историческом центре Пскова на ближнем Запсковье, поблизости от главного моста через реку Пскову (сейчас на реконструкции), который раньше вел к Торговой площади. Храм является градостроительной доминантой района Примостье на Запсковье. Церковь построена в 1463 году, была религиозным центром Козьмодамианского конца (административного района) средневекового Пскова.

Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря (ул. Снятная гора, 1)

Расположен в северо-западной части Пскова, над излучиной р. Великой на возвышенности, издревле называвшейся Снятной горой. Собор является композиционным центром ансамбля и доминирует над окружающим ландшафтом речной долины. Впервые Псковские летописи упоминают о монастыре в 1299 г. Основан, по церковному преданию, князем Довмонтом и игуменом Иоасафом. Храм расписан местными мастерами уникальными фресками в 1313 г. Это и есть начало псковской школы живописи!

Подробнее о всех храмах Пскова, внесенных в Список ЮНЕСКО на Туристическом портале Псковской области

2. Музейный комплекс «Двор Постникова» - восстановленные купеческие палаты XVII века (ул. Олега Кошевого, 2)

Постников — один из богатейших псковских купцов конца XVII века и был заказчиком постройки этих палат. Сейчас отреставрированные палаты и прилегающая территория – это один из объектов Псковского музея-заповедника. Музей предлагает туристам большое количество экскурсий и интерактивных программ. Подробнее на сайте.

Режим работы: понедельник – воскресенье с 11:00 до 18:00, выходной - вторник.

3. Отреставрированные башни Пскова - Высокую и Варлаамовскую (ул. Леона Поземского, 46)

Высокая и Варлаамовская башни так же являются объектами Псковского музея-заповедника. Посетите уникальные объекты, и вы узнаете об устройстве башен изнутри, их особенностях и значении. Из Высокой башни можно попасть в Варлаамовскую и наоборот. Режим работы - ежедневно без выходных с 10:00 до 20:00.

4. Советскую (Золотую) набережную

После посещения башен, предлагаем вам прогуляться по Советской (в народе «Золотой») набережной Пскова. С набережной открывается красивейший вид на Псковский Кремль. На смотровой площадке у Высокой башни можно сделать захватывающие фотографии на память.

Золотой ее называют благодаря расположенному здесь элитному жилому кварталу с таким же названием, выстроенного с сохранением стилистики губернского города XIX века.

5. Современные и зеленые парки Запсковья

Парк Строителей - это место, которое очень полюбили псковичи и гости города. После реконструкции – это благоустроенная зона на правом берегу реки Псковы. Там вы можете почувствовать единение с природой и активно провести время. В парке оборудованы велосипедные дорожки, установлены ландшафтные скамейки и деревянные дорожки, высажены луговые травы. Кстати, парк находится рядом с Церковью Богоявления со звонницей.

Сквер Народовластия находится в исторической части города, за церковью Косьмы и Дамиана с Примостья (о которой мы рассказали выше) на пересечении улиц Л. Поземского, Труда и Волкова. Название парка выбрано в связи с 25-летием со дня создания Псковского областного Собрания депутатов. В центре сквера установлен небольшой монумент Вечевой колокол. На колоколе располагаются слова: Вече, Советы, Собрание. Эти слова наиболее полно отражает историю Псковской земли.

Сквер Пограничников - еще один парк для активного отдыха всей семьей в черте города на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов. Зеленый, современный, благоустроенный – это все про данный сквер. В конце мая 2021 году он получил официальное название - сквер Пограничников, поскольку в регионе находятся крупные соединения погрануправления. В парке располагается памятник «Стражам границы». В основе памятника - башня Псковского кремля. Вокруг башни, образуя неразрывное кольцо защитников границы, расположены шесть бронзовых фигур - пограничников разных времен: дружинник времен князя Довмонта, стрелец воеводы Ивана Шуйского, боец Отдельного Корпуса пограничной стражи, пограничник в революционной буденовке, пограничник времен Великой Отечественной войны и собирательный образ советского пограничника с собакой.

6. Мистическую и загадочную Гремячую башню на Гремячей горе

Гремячая башня расположена на правом берегу реки Псковы. С башней связано большое количество красивых и мистических легенд. Говорят, ночью в башне можно услышать звон монет. Согласно легенде, на большой глубине в тайном склепе покоится заколдованная княжна. Ее окружают бочки с золотом и сундуки с драгоценностями. А получит сокровища тот, кто сумеет ее разбудить. Для этого нужно двенадцать суток просидеть в ее изголовье и, не отдыхая, читать псалтырь.

7. Величественный монумент «Ледовое побоище» на горе Соколиха

Монумент «Ледовое побоище» - один из ярких и значительных памятников монументального искусства Псковской области. Он был воздвигнут на горе Соколиха в 1993 году в память о Ледовом побоище 1242 года, когда русские воины во главе с великим полководцем Александром Невским разгромили полчища немецких рыцарей Ливонского ордена на льду Чудского озера. Историки говорят, что именно здесь проходил путь, по которому следовали воины навстречу решающей битве.

Посещение памятника можно совместить с визитом в Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря.

Больше о туризме, маршрутах, достопримечательностях и событиях Псковской области на сайте. Также в нашем специальном разделе «Гуляем по Запсковью» мы подробно рассказали вам, как добраться до Запсковья пешком и на автомобиле, где остановиться и где поесть.