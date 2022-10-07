Илон Маск: Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны

13:36, 07 октября 2022, ПАИ

Илон Маск заявил, что является «большим фанатом Украины, но не третьей мировой войны». Об этом сообщает Telegram-канал РБК.

Так американский предприниматель ответил в социальной сети Twitter (заблокирована в России) газете Kyiv Post, которая призвала его перестать «изображать из себя эксперта по Украине» и признать, что он «перестарался».

Бизнесмен на этой неделе высказывался по поводу разрешения украинского конфликта. Он предложил мирный план из четырех пунктов, а накануне вступил в полемику с американским сенатором Линдси Грэмом, заявив о предпочтениях в пользу России среди жителей востока Украины.