COVID-19 в Псковской области заразился еще 101 человек
101 человек заразился коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки. Такие данные сообщаются в официальном Telegram-канале региона.
Всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 – 123 985. За прошедшие сутки выздоровело 150 человек (всего – 120 977 человек), умер один пациент (всего скончались 1920 человек).
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 40438/37
- Великие Луки – 18133/4
- Бежаницкий район – 1582/4
- Великолукский район – 2839/0
- Гдовский район – 2216/2
- Дедовичский район – 3052/2
- Дновский район – 983/1
- Красногородский район – 1116/0
- Куньинский район – 1045/1
- Локнянский район – 1191/2
- Невельский район – 5581/1
- Новоржевский район – 1335/5
- Новосокольнический район – 3286/2
- Опочецкий район – 3794/5
- Островский район – 6055/8
- Палкинский район – 1251/0
- Печорский район – 2916/4
- Плюсский район – 1946/0
- Порховский район – 4498/4
- Псковский район – 9645/13
- Пустошкинский район – 1548/0
- Пушкиногорский район –1764/5
- Пыталовский район – 1903/0
- Себежский район – 2978/0
- Струго-Красненский район – 2099/1
- Усвятский район – 745/0
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46.
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