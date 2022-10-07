COVID-19 в Псковской области заразился еще 101 человек

13:41, 07 октября 2022, ПАИ

101 человек заразился коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки. Такие данные сообщаются в официальном Telegram-канале региона.

Всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 – 123 985. За прошедшие сутки выздоровело 150 человек (всего – 120 977 человек), умер один пациент (всего скончались 1920 человек).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: