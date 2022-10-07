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Общество

COVID-19 в Псковской области заразился еще 101 человек

101 человек заразился коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки. Такие данные сообщаются в официальном Telegram-канале региона. 

Всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 – 123 985. За прошедшие сутки выздоровело 150 человек (всего – 120 977 человек), умер один пациент (всего скончались 1920 человек). 

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: 

  • Псков – 40438/37
  • Великие Луки – 18133/4
  • Бежаницкий район – 1582/4
  • Великолукский район – 2839/0
  • Гдовский район – 2216/2
  • Дедовичский район – 3052/2
  • Дновский район – 983/1
  • Красногородский район – 1116/0
  • Куньинский район – 1045/1
  • Локнянский район – 1191/2
  • Невельский район – 5581/1
  • Новоржевский район – 1335/5
  • Новосокольнический район – 3286/2
  • Опочецкий район – 3794/5
  • Островский район – 6055/8
  • Палкинский район – 1251/0
  • Печорский район – 2916/4
  • Плюсский район – 1946/0
  • Порховский район – 4498/4
  • Псковский район – 9645/13
  • Пустошкинский район – 1548/0
  • Пушкиногорский район –1764/5
  • Пыталовский район – 1903/0
  • Себежский район – 2978/0
  • Струго-Красненский район – 2099/1
  • Усвятский район – 745/0
  • Иногородние (с 30.12.2020) – 46.
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