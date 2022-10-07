Мастер-класс по самбо провели для школьников в Пскове

14:30, 07 октября 2022, ПАИ

Открытая тренировка по самбо состоялась в псковской спортивной школе «Мастер». Об этом сообщает Telegram-канал администрации города Пскова.

В спортзале собралось около 30 школьников. Мероприятие стало частью всероссийского проекта партии «Единая Россия» «Zа самбо» и приурочено ко дню рождения президента России Владимира Путина, который сегодня отмечает 70 лет.

«Подобные мастер-классы проходят в эти дни в каждом регионе нашей страны. В Пскове площадкой стала именно школа «Мастер». В ней занимаются около 200 самбистов и показывают неплохие результаты на соревнованиях разного уровня», — говорится в сообщении.

Псков также является участником крупного образовательно-спортивного проекта «Самбо – в школу». В нем принимают участие 26 школ из 13 районов Псковской области, в их числе 3 псковские школы. Дети, не отрываясь от учебы, занимаются исконно русской борьбой в качестве дополнительного образования.

«Это отличная возможность привлечь ребят к занятиям отечественным единоборством и привить культуру здорового образа жизни», — отметили в администрации.