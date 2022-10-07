Псковский спектакль получил приз на фестивале в Ростове-на-Дону

13:37, 07 октября 2022, ПАИ

Спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Сережа очень тупой» завоевал призы VII Всероссийского театрального фестиваля «Русская комедия», проходящего в эти дни в Ростове-на-Дону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Жюри во главе с народным артистом России Александром Домогаровым присудило спектаклю Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» специальный приз «За отражение абсурда современной жизни» и диплом фестиваля в номинации «Лучший актерский ансамбль» артистам Сергею Скобелеву, Андрею Кузину и Исламу Галиуллину, исполняющим роли курьеров.

Фестиваль «Русская комедия» стремится объединить на одной сцене лучшие спектакли комедийного жанра, ведет поиск новых театральных форм и идей в постановке произведений русской классической драматургии и современных авторов. Впервые фестиваль состоялся в Ростове-на-Дону в 1994 году. В программе также участвуют: Московский академический театр им. Вл. Маяковского, Театр имени Моссовета, театры из Оренбурга, Астрахани, Саратова, Нижнего Новгорода, Смоленска, Перми, Ставрополя, Омска и другие.

В Пскове спектакль «Сережа очень тупой» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева можно будет увидеть 28, 29 октября и 12, 19, 23 ноября. Подробности и билеты - на официальном сайте театра.

Напомним, что 13 октября Псковский театр драмы также участвует в XXXII Международном театральном фестивале «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге со спектаклем режиссера Антона Федорова «Морфий».