Современный медицинский прибор подарил Владимир Путин мальчику из Невеля

15:10, 07 октября 2022, ПАИ

Современный прибор для определения уровня сахара в крови подарили 13-летнему Роману Шарапову из Невеля. У ребенка сахарный диабет.

Мечта мальчика исполнилась благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде - Общероссийскому народному фронту. По словам ребенка, о таком датчике он мечтал на протяжении долгого времени, и заветное желание сбылось.

Подробности смотрите в сюжете, который выйдет сегодня, 7 октября, в эфире «Первого Псковского» в 20.00.