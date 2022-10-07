Современный медицинский прибор подарил Владимир Путин мальчику из Невеля
Современный прибор для определения уровня сахара в крови подарили 13-летнему Роману Шарапову из Невеля. У ребенка сахарный диабет.
Мечта мальчика исполнилась благодаря президенту России Владимиру Путину и его команде - Общероссийскому народному фронту. По словам ребенка, о таком датчике он мечтал на протяжении долгого времени, и заветное желание сбылось.
Подробности смотрите в сюжете, который выйдет сегодня, 7 октября, в эфире «Первого Псковского» в 20.00.
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