Автопробег «За достойный труд» проходит в Пскове

14:20, 07 октября 2022, ПАИ

Автопробег «За достойный труд» проходит в Пскове. Как передает корреспондент ПАИ, кортеж едет от памятника княгине Ольге в Детском парке до памятника в честь 50-летия Красной Армии в Крестах.

Участие в нем принимают порядка 10 машин и 40 человек. Это члены Псковского областного совета профсоюзов, отраслевых ячеек, молодежного совета.

Пробег проходит под лозунгами «Zа уважение и исполнение закона о профсоюзах», «Zа Конституцию РФ», «Zа Президента РФ», «Zа трудовой народ».

«Самый главный лозунг - «Za Победу», - говорит председатель регионального совета профсоюзов Игорь Иванов. - Мы не можем оставаться в стороне от вопросов, которые волнуют население России. Этой акцией хотим еще и выразить поддержку нашим военнослужащим».

По его словам, Псковский облсовпроф ведет работу с семьями мобилизованных, помогая решать возникающие проблемы. «Работы проделано много, - говорит Игорь Иванов. - А предстоит сделать еще больше, и уверен, что все у нас получится».