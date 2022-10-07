Новая автобусная остановка появится на трассе Псков – Гдов в 2023 году

16:56, 07 октября 2022, ПАИ

«Псковавтодор» рассматривает возможность выполнить работы по устройству автобусной остановки в деревне Ладыговщина собственными силами в 2023 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Ранее этот вопрос был поднят в соцсетях. «Обещали сделать до 15 сентября. Не сделали. 1 сентября забросили. Знак убрали. Дорога в том месте узкая стала, карман не сделали для остановки. Непонятно, что будет зимой в гололёд», - возмутился подписчик группы «Псков. За рулём».

Напомним, что 4 мая 2022 года был заключен контракт на выполнение работ по устройству недостающей автобусной остановки в деревне Ладыговщина, на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье (км 18+727), с подрядной организацией «Мостостроительная компания».

Как пояснили в дорожном комитете, в связи с тем, что подрядная организация не приступила к работам на объекте, было принято решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Дата расторжения контракта - 29 сентября 2022 года.