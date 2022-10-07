Пересмотреть механизм распределения матпомощи поручил псковский губернатор

16:05, 07 октября 2022, ПАИ

С просьбой ускорить процесс получения специальной кровати с механическим приводом обратилась к губернатору Михаилу Ведерникову жительница Псковской области, мать ребенка-инвалида. Сегодня, 7 октября, она пришла к главе региона на личный прием, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего в регионе проживают 34 ребенка-инвалида. Деньги в размере 8 миллионов рублей на получение необходимой помощи детям с ОВЗ были выделены ещё в августе этого года. Кровать, которая необходима ребёнку, стоит около 50 тысяч.

В ходе обсуждения проблемы были выявлены недостатки в системе распределения материальной помощи. Губернатор Михаил Ведерников предложил новый механизм, который ускорит процесс получения помощи. Женщине дадут необходимую сумму и закажут кровать на дом. Такая схема позволит уже через 1-2 недели получить всю необходимую помощь. «Люди ждать не должны», - заключил губернатор.