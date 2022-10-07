По программе оздоровления в псковских санаториях отдохнули 58 медиков

14:31, 07 октября 2022, ПАИ

По программе оздоровления медиков в псковских санаториях отдохнули 58 человек. Об этом в ходе очередной XXVI Конференции Псковского облсовпрофа заявил председатель регионального совета профсоюзов Игорь Иванов.

Он напомнил, что в декабре 2020 года Псковский облсовпроф запустил Программу оздоровления медиков. Медицинские работники, которые переболели коронавирусом, получили возможность не только отдохнуть в псковских санаториях, но и пройти оздоровительный курс. Программа рассчитана на 100 работников. На эти цели средства собирал благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» в рамках благотворительных акций. Общая сумма составила 1 млн 204 тыс. рублей.

В 2021-2022 годах в санаториях «Хилово» и «Голубые озера» отдохнули 58 человек. Освоено 750 тысяч рублей.

«Программа почти выбрана, - отметил Игорь Иванов. - Но мы ее хотим возобновить, потому что наши медицинские работники достойны такой меры поддержки».

Кроме того, в 2021 году был дан старт предложенной профсоюзной стороной и поддержанной губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым программе сохранения кадрового потенциала работников образования Псковской области. Программа направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19 в связи с большим количеством переболевших в отрасли образования. На реализацию данной программы администрацией области были выделены средства в размере шестисот тысяч рублей.