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Общество

Прокурор отменил первое в РФ уголовное дело за уклонение от мобилизации – правозащитник

Прокуратура Пензенской области отменила недавно возбужденное первое уголовное дело в России в отношении мужчины, уклонившегося от частичной мобилизации. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, пишет ТАСС.

«Отменено постановление о возбуждении первого уголовного дела об уклонении от явки по повестке о мобилизации (ст. 328 УК РФ). Прокуратура Пензенской области признала решение о возбуждении дела незаконным. Подозреваемый получил право на реабилитацию, включая компенсацию причиненного 48-часовым задержанием ущерба», - сказал правозащитник. По его словам, СК намерен обжаловать данное решение и настаивать на повторном возбуждении дела.

О возбуждении дела в отношении жителя Пензы сообщалось 5 октября. Подозреваемый был задержан при силовой поддержке спецназа ОМОН. Ему 32 года, он отказался подписать повестку о явке в военный комиссариат, что и стало причиной его уголовного преследования. В его отношении было возбуждено дело по статье об уклонении от призыва на военную службу, предусматривающей наказание до 2 лет колонии.

Защита подозреваемого настаивала, что данная статья применима только к уклонистам от призыва на срочную службу, а к мобилизованным она применяться не должна, что подтверждается разъяснением Пленума Верховного суда РФ.

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