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Общество

Уличное освещение появится в псковской деревне Амосово

С просьбой довести до конца работы по устройству уличного освещения в деревне Амосово Псковского района обратилась к губернатору области Михаилу Ведерникову обратились местные жители. Вопрос рассмотрен на личном приеме главы региона, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Жители рассказали, что фонари были установлены в деревне по поручению губернатора, но свет так и не появился. 

Представитель Россетей объяснил, что сейчас проводится проверка выполненных работ и как только она будет завершена, свет обязательно включат. Закончить проверочные работы собираются к понедельнику.

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