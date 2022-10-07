Уличное освещение появится в псковской деревне Амосово

14:58, 07 октября 2022, ПАИ

С просьбой довести до конца работы по устройству уличного освещения в деревне Амосово Псковского района обратилась к губернатору области Михаилу Ведерникову обратились местные жители. Вопрос рассмотрен на личном приеме главы региона, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Жители рассказали, что фонари были установлены в деревне по поручению губернатора, но свет так и не появился.

Представитель Россетей объяснил, что сейчас проводится проверка выполненных работ и как только она будет завершена, свет обязательно включат. Закончить проверочные работы собираются к понедельнику.