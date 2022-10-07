У лицея №11 в Великих Луках открыли многофункциональный стадион

14:37, 07 октября 2022, ПАИ

У лицея №11 в Великих Луках открыли многофункциональный стадион, сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

«Сегодня в нашем городе – настоящий праздник спорта, значимый для будущих спортивных достижений великолучан. Мы открыли новый, долгожданный, высококлассный спортивный объект! Это стало возможным благодаря конструктивному и продуктивному сотрудничеству нашего города с компанией «Газпром», – написал Николай Козловский.

Он поблагодарил руководство компании «Газпром» и лично Алексея Миллера за то, что Великие Луки уже не первый год являются постоянным участником программы «Газпром – детям». Благодаря реализации этого проекта в Великих Луках функционирует спортивный комплекс «Айсберг» с ледовой ареной и бассейном, а также центр для подготовки лучников «Стрелец».

«Сегодняшнее событие – это ещё один шаг в деле развития спорта и популяризации занятий физической культурой среди великолучан, – уверен глава города. – Это относительно новый тип спортивных сооружений. Он универсальный и включает в себя площадки для бега, прыжков в длину и общефизической подготовки, игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Новая современная спортивная площадка поможет воспитать новых чемпионов, которые обязательно приумножат спортивную славу Великих Лук».