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Общество

Россельхознадзор обнаружил опасный объект в Псковской области

Опасный карантинный объект обнаружил Россельхознадзор на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления.

В августе сотрудники ведомства провели мониторинг состояния посевов кукурузы в Псковском и Дновском районах. В результате в Писковичской и Выскодской волостях выявили два очага карантинного объекта – пятнистость листьев кукурузы.

Приказом ведомства на данных земельных участках установили фитосанитарные зоны и ввели карантинный режим на площади в 665 гектаров (Псковский район – 380, Дновский район – 285). Собственники земель должны будут провести мероприятия по устранению очага пятнистости листьев кукурузы.

Пятнистость листьев кукурузы – опасный карантинный объект, который ранее отсутствовал на территории РФ. Он поражает все надземные части кукурузы. Пятна в ранней фазе поражения листьев мелкие, бледно-зелёные или желтоватые, затем овально-округлые с пурпурно-бурым ободком и светло-бурым центром 5-20 миллиметров. Поражённые зерновки темнеют, сморщиваются и покрываются темным почти сажистым налётом. Основной мерой борьбы служит использование устойчивых сортов.

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