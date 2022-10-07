Стартовал второй этап конкурса «Народный участковый»

15:52, 07 октября 2022, ПАИ

Второй этап, в ходе которого жители региона выберут «Народного участкового» Псковской области, пройдет с 7 по 16 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В итоге будет определен победитель, который представит Псковскую область на федеральном этапе, он состоится в ноябре текущего года. Награждение лучшего в России участкового пройдет в торжественной обстановке, в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Информацию об участниках конкурса и их фотографии можно посмотреть на сайте УМВД России по Псковской области.