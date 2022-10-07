О возросшем интересе детей к футболу сообщил Александр Коновалов

16:24, 07 октября 2022, ПАИ

В Псковской области детей, интересующихся футболом, становится все больше с каждым годом. Такое мнение высказал президент Псковской областной общественной организации «Федерация футбола» Александр Коновалов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его мнению, необходимо увеличить количество футбольных площадок в городе.

«Футбол - самый массовый и самый доступный вид спорта. В каждом микрорайоне города в идеале должен быть свой стадион», - отметил Александр Коновалов.