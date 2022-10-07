Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

О возросшем интересе детей к футболу сообщил Александр Коновалов

В Псковской области детей, интересующихся футболом, становится все больше с каждым годом. Такое мнение высказал президент Псковской областной общественной организации «Федерация футбола» Александр Коновалов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации. 

По его мнению, необходимо увеличить количество футбольных площадок в городе. 

«Футбол - самый массовый и самый доступный вид спорта. В каждом микрорайоне города в идеале должен быть свой стадион», - отметил Александр Коновалов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

07 октября 2022

О возросшем интересе детей к футболу сообщил Александр Коновалов
07 октября 2022

Псков может стать кузницей кадров для национальных команд – спортивный эксперт
07 октября 2022

Пскову необходимы крытые манежи – Александр Коновалов
07 октября 2022

Пресс-конференция о развитии псковского футбола проходит в медиацентре ПАИ
06 октября 2022

Легендарный бразильский футбольный болельщик не смог оформить в России Fan ID
05 октября 2022

Около трёх тысяч псковичей ежегодно пробуют сдать нормы ГТО
05 октября 2022

Первенство по пулевой стрельбе пройдет в Пскове
04 октября 2022

В Псковской области завершился финальный этап Кубка России по ралли

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...