О возросшем интересе детей к футболу сообщил Александр Коновалов
В Псковской области детей, интересующихся футболом, становится все больше с каждым годом. Такое мнение высказал президент Псковской областной общественной организации «Федерация футбола» Александр Коновалов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
По его мнению, необходимо увеличить количество футбольных площадок в городе.
«Футбол - самый массовый и самый доступный вид спорта. В каждом микрорайоне города в идеале должен быть свой стадион», - отметил Александр Коновалов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>