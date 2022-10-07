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В России ввели досудебное урегулирование споров по тарифам для ТКО

Фото: РИА Новости. Григорий Сысоев

Закон, который вводит процедуру досудебного урегулирования споров по тарифам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, порядок досудебного рассмотрения споров утвердит правительство РФ. Также кабмин определит орган исполнительной власти для рассмотрения жалоб на нарушения в этой сфере, пишет агентство «Прайм».

Согласно законам «Об электроэнергетике», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении» и «О естественных монополиях», споры и разногласия в сфере госрегулирования тарифов в этих областях рассматривает ФАС.

Закон призван ускорить урегулирование споров и разногласий по тарифам на ТКО, а также снизить затраты участников.

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