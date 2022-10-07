Псков может стать кузницей кадров для национальных команд – спортивный эксперт

15:47, 07 октября 2022, ПАИ

Псков может быть хорошим ресурсным центром, кузницей кадров для национальных спортивных команд, заявил президент Псковской областной общественной организации «Федерация футбола» Александр Коновалов. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, некоторые псковские спортсмены уже играют в больших футбольных клубах, а одного пригласили в сборную России.

Александр Коновалов подчеркнул, что псковские футбольные клубы показывают хороший уровень подготовки, но не стоит их сравнивать с московскими и петербургскими клубами, у которых имеется многомиллионное финансирование и больше возможностей.