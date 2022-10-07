Псков может стать кузницей кадров для национальных команд – спортивный эксперт
Псков может быть хорошим ресурсным центром, кузницей кадров для национальных спортивных команд, заявил президент Псковской областной общественной организации «Федерация футбола» Александр Коновалов. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.
По его словам, некоторые псковские спортсмены уже играют в больших футбольных клубах, а одного пригласили в сборную России.
Александр Коновалов подчеркнул, что псковские футбольные клубы показывают хороший уровень подготовки, но не стоит их сравнивать с московскими и петербургскими клубами, у которых имеется многомиллионное финансирование и больше возможностей.
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