Путин подписал закон о расширении перечня видов волонтерства
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень видов волонтёрской деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщило РИА Новости.
Теперь в перечень входит содействие организациям в оказании медпомощи, а также оказание помощи органам внутренних дел и другим правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Для возмещения вреда жизни и здоровью волонтеров, причинённого, в частности, при участии в тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также в мероприятии по поиску пропавших без вести, предусматривается компенсация волонтёрам из федерального бюджета.
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