В России ужесточили требования к местам продажи животных
Закон об ужесточении требований к местам продажи животных подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Автор закона – депутат от «Единой России» Владимир Бурматов. В пояснительной записке отмечается, что нередки случаи негуманного обращения с животными на «птичьих» рынках, в зоомагазинах.
Для обеспечения гуманного обращения с животными законом предусмотрены требования к местам, где осуществляется их продажа, такие требования устанавливает правительство РФ, сообщает РИА Новости.
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