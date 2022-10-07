2000 спальных мешков собирают псковичи для участников СВО
Острая необходимость в спальных мешках и пенках появилась у военнослужащих. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Принести вещи можно в пункт приема Регионального ресурсного центра в Пскове (улица Конная, 2). Необходимое количество - 2000 штук.
«Поддержать участников СВО и их родных теперь может каждый житель Псковской области! Можно не только лично доставить вещи в пункты сбора, но и перевести средства на расчетный счет», — говорится в сообщении.
Наименование: ПСКОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»
Адрес: УЛИЦА КОННАЯ, Д. 2, КВ./ОФ. ЭТАЖ 1, КАБ. 101, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПСКОВ
Номер счёта: 40703810232380000134
Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
ИНН: 6027207388
КПП: 602701001
Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
Корреспондентский счёт: 30101810600000000786
БИК: 044030786
За подробностями можно обратиться по номерам ресурсного центра: +7(931)901 00 82, +7(900)997 15 99.
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