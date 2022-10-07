2000 спальных мешков собирают псковичи для участников СВО

17:27, 07 октября 2022, ПАИ

Острая необходимость в спальных мешках и пенках появилась у военнослужащих. Об этом сообщается в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Принести вещи можно в пункт приема Регионального ресурсного центра в Пскове (улица Конная, 2). Необходимое количество - 2000 штук.

«Поддержать участников СВО и их родных теперь может каждый житель Псковской области! Можно не только лично доставить вещи в пункты сбора, но и перевести средства на расчетный счет», — говорится в сообщении.

Наименование: ПСКОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»

Адрес: УЛИЦА КОННАЯ, Д. 2, КВ./ОФ. ЭТАЖ 1, КАБ. 101, ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПСКОВ

Номер счёта: 40703810232380000134

Валюта: РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

ИНН: 6027207388

КПП: 602701001

Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

Корреспондентский счёт: 30101810600000000786

БИК: 044030786



За подробностями можно обратиться по номерам ресурсного центра: +7(931)901 00 82, +7(900)997 15 99.